- Noul sezon expozițional Kunsthalle Bega se deschide in aceasta primavara cu o expoziție personala a lui Matei Bejenaru, PROIECȚIE 02, proiect curatoriat de Cristian Nae. Vernisajul va avea loc vineri, 12 aprilie, incepand cu ora 19:00. PROIECȚIE 02 continua formal cercetarea sa artistica indelungata…

- Muzeul de Arta Brașov va invita sa descoperiți in perioada 13 martie – 30 aprilie 2024 expoziția „Urgențe”, un dublu solo show al renumiților creatori contemporani Lia și Dan Perjovschi. Vernisajul expoziției va avea loc in prezența artiștilor, marți, 12 martie 2024, incepand cu ora 18, la sediul muzeului…

- Sambata, 17 februarie 2024, de la ora 18.00, in Sala Cavalerilor a Castelului Karolyi din Carei va avea loc vernisajul expoziției de fotografie „Echilibru la marginea imaginației și a realitații”, semnata Eifert Janos. Eifert Janos s-a nascut in 1943 in Hodmezovasarhely (Ungaria). Este un reprezentant…

- Iubitorii de arta sunt invitați la vernisajul expoziției de grafica, semnata Ionuț Fuscel, care are loc pe data 15 februarie 2024, la Muzeul Golești. Citeste și Simpozion „ALEXANDRU DAVILA – 162 de ani de la naștere” Din activitatea artistul plastic:

- O expozitie de grup ce reuneste 11 artisti si poeti contemporani care exploreaza tema atemporala a dragostei va fi organizata de Ziua Indragostitilor in Piata Amzei, potrivit news.ro.Expozitia ce urmeaza sa se deschida in 14 februarie, de la ora 18:00, la adresa str. Piata Amzei nr. 13, reuneste…

- Centrul Judeean pentru Conservarea i Promovarea Culturii Tradiionale Brila în colaborare cu Uniunea Artitilor Plastici din România filiala Brila i Primria Municipiului Brila sub egida Consiliului Judeean Brila v invit la vernisajul Expoziiei personale de pictur intitulat Culori i Anotimpu...

- Penitenciarul Gherla a gazduit sambata vernisajul unei expoziții de pictura. Lucrarile sunt realizate de rezidente ale centrului terapeutic Lotus, in cadrul atelierului „Identitate prin creație”, derulat pe parcursul anului 2023. Vernisajul a prilejuit editarea unui catalog cu lucrarile realizate, un…