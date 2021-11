Moment istoric: Enes Sali, de la Farul Constanta, a devenit cel mai tanar debutant din istoria Nationalei Romaniei

Stiri pe aceeasi tema

- Partida se joaca diseara, pe stadionul Rheinpark din Vaduz , cu incepere de la ora 19.00. Echipa nationala de fotbal a Romaniei disputa diseara ultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2022, intalnind in deplasare Liechtenstein.Partida se joaca pe stadionul Rheinpark din Vaduz , cu…

- Cum mai poate Romania sa se claseze pe locul doi in ultima etapa si sa mearga astfel la baraj.Echipa nationala de fotbal a Romaniei a sustinut penultimul meci din grupa preliminara J pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2022, intalnind pe teren propriu Islanda. Tricolorii aveau nevoie de victorie…

- Aflati in drum spre barajul pentru Campionatul Mondial din 2022, tricolorii sustin, saptamana aceasta, doua partide decisive: Joi, 11 noiembrie: Romania - Islanda, ora 21.45 - Stadion Steaua (București) Duminica, 14 noiembrie: Liechtenstein - Romania, ora Romaniei 19.00 - Stadion Rheinpark (Vaduz) Partidele…

- Convocat in premiera la echipa naționala a Romaniei, Enes Sali a trait o zi speciala. Puștiul de 15 ani, care poate deveni cel mai tanar debutant din istoria primei reprezentative a țarii vecine, s-a intalnit cu jucatorii, selecționerul Mirel Radoi și alți membri ai

- Enes Sali este marea surpriza a lui Mirel Radoi pentru partidele cu Islanda și Liechtenstein. Puștiul de la Farul va implini 16 ani in luna februarie, iar daca va fi introdus de Radoi, ar deveni cel mai tanar jucator din istoria echipei naționale.

- Meciul Farul Academica Clinceni a intrat in istoria fotbalului romanesc, gratie lui Enes Sali, pustiul "marinarilorldquo;, care, cu golul sau din minutul 85, a devenit cel mai tanar marcator din Liga 1. Cu sapte reusite in opt meciuri, atacantul Jefte Betancor este golgeter solitar in campionat. In…

- Intrat la pauza meciului dintre FCV Farul Constanta si Academica Clinceni, scor 5-0, in etapa a 8-a a Ligii I, Enes Sali a intrat definitiv in istoria campionatului romanesc.Fotbalistul de numai 15 ani, 6 luni si 21 de zile (nascut la 23 februarie 2006) a reusit sa marcheze, in minutul 85, golul prin…

- Cu golul reușit astazi in meciul Farul - Academica Clinceni 5-0, puștiul Enes Sali a devenit cel mai tanar marcator din istoria Ligii 1. Sali e pariul lui Hagi, „Regele” promovandu-l la prima echipa in acest sezon. Ce moment pentru Enes Sali! Puștiul trecut și prin La Masia, academia Barcelonei, a…