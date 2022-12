Stiri pe aceeasi tema

- Lidl și Kaufland, cei mai mari jucatori de pe piața retailului alimentar, continua sa fie cei mai mari importatori de produse agroalimentare, ca și anul trecut. In primele opt luni ale anului, se pot observa insa efectele crizei de pe piața uleiului, puternic afectata de razboiul din Ucraina. Bunge…

- Xiaomi, companie de internet, telefoane inteligente și hardware, conectate printr-o platforma IoT, s-a clasat pe a doua poziție in randul producatorilor de telefoane inteligente din Romania, in al treilea trimestru din 2022.

- Romania asigura Republicii Moldova in acest moment peste 90% din necesarul de consum de energie electrica, a declarat ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu, la Digi 24, potrivit Agerpres. „Situatia este grava, pentru ca in acest moment Republica Moldova are o situatie energetica foarte complicata,…

- Furnizorii nu gasesc in piata energie cu livrare anul viitor si astfel nu le pot transmite clientilor lor cat va costa energia, a declarat, joi, Volker Raffel, directorul general al E.ON Romania. "Nu gasim energie in piata pentru anul viitor si nu putem sa le spunem clientilor nostri ce pret vor…

- Va prezint știrile din ultimele zile. Rolls Royce prezinta primul model de mașina electrica din istoria sa și anunța ca pana in 2030 intreaga gama a firmei va fi electrica. Foxconn, cel mai mare producator din lume de electronice, dorește sa iși extinda semnificativ activitatea in materie de mașini…

- Premierul Nicolae Ciuca și presedintele PSD, Marcel Ciolacu, au decis de comun acord revenirea la piața reglementata. Astfel, Guvernul pregatește o alta OUG pe energie, prin care se vor decide prețurile la energia electrica. Dupa ce valoarea facturilor a crescut vertiginos in ultima perioada, din cauza…

- Dupa ce Ucraina a oprit exporturile de electricitate din cauza bombardamentelor rusești, guvernul a decis: producatorii de energie din Romania, obligați sa vanda energie electrica la preț redus Republicii Moldova.

- Republica Moldova va cumpara energie electrica din Romania la un preț de 450 RON/MWh (aproximativ 90 EUR/MWh). Anunțul a fost facut de viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu. „Energia electrica va avea un preț mai mic decat prețurile de pe piața și va…