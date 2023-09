Stiri pe aceeasi tema

- Concernul rus Gazprom vine cu o reacție dupa ce ministrul Energiei de la Chișinau, Victor Parlicov, a anunțat ca circa 700 de milioane de dolari, despre care partea rusa anunța ca ar fi datorii istorice a Moldovagaz, nu au putut fi confirmate ca urmare a auditului efectuat de „Wikborg rein advokatfirma”…

- Ministrul Energiei a prezentat rezultatele auditului pretinsei datorii a companiei Moldovagaz fața de Gazprom, adica peste 700 de milioane de dolari. Victor Parlicov afirma ca auditorii au stabilit o suma mult mai mica decat aceasta: 8,6 de milioane de dolari.

- Guvernul Republicii Moldova propune achitarea a 8,6 milioane de dolari SUA din pretinsa datorie a Moldovagaz catre Gazprom și casarea a cca 700 milioane de dolari. Asta dupa realizarea auditului extern la MoldovaGaz pe datoriile fața de concernul rus, rezultatele caruia au fost prezentate astazi de…

- Un audit efectuat de o firma internaționala a infirmat afirmația gigantului rus de gaze Gazprom ca Guvernul de la Chișinau ii datoreaza 800 de milioane de dolari. Declarația a fost facuta de președinta Maia Sandu, scrie Reuters, citat de tv8. Declarația oficiala cu privire la rezultatele auditului efectuat…

- Un audit efectuat de o firma internaționala a infirmat o declarație a gigantului rus Gazprom potrivit careia guvernul moldovean ii datoreaza 800 de milioane de dolari. Acest lucru a fost declarat duminica de președintele moldovean Maia Sandu, scrie Reuters. Moldova a cumparat anterior gaze naturale…

- Un audit efectuat de o firma internationala a infirmat afirmatia gigantului rus Gazprom conform careia guvernul moldovean ii datoreaza 800 de milioane de dolari, a declarat duminica presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, transmite Reuters.

- Autoritațile din Moldova vor primi in luna iunie rezultatele auditului independent al datoriilor Moldovagaz fața de Gazprom și vor evalua posibilitatea de a da in judecata gigantul energetic rusesc. Despre aceasta a spus Europei Libere ministrul Energiei, Victor Parlicov. Auditul este „in proces de…