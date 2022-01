Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) anunța ca preparatul destinat tratamentului de COVID-19 a fost autorizat și in Moldova. Vezi despre ce medicament este vorba și cine poate sa-l administreze.

- Produsul farmaceutic Molnupiravir, capsule, a cate 200 mg – medicament indicat in tratarea formelor usoare si moderate de COVID-19, a fost autorizat de Comisia Medicamentului din cadrul Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (AMDM). In regim de urgenta, urmeaza a fi avizat pretul produsului,…

- Republica Moldova va incepe vaccinarea anti-COVID-19 a copiilor de la varsta de 12 ani. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a dat unda verde pentru inceperea acestui proces. Autoritațile in medicina recomanda ca imunizarea sa fie facuta cu serul anti-COVID Pfizer.