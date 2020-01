Stiri pe aceeasi tema

- Alianta USR-PLUS l-a invitat pe jurnalistul Moise Guran la discuții și negociaza in aceste zile numirea lui in functia de șef al campaniei electorale, atat pentru locale, cat și pentru parlamentare. Liderul USR, Dan Barna a confirmat luni ca au loc discuții ale Alianței cu Moise Guran și cu alte persoane…

- ​Dan Barna confirma ca Alianța USR-PLUS este în „discuții” cu jurnalistul Moise Guran pentru a se alatura proiectului, precizând însa ca un demers similar este angajat și cu „alte persoane din spațiul public”. ​"Sunt discuții deschise cu Moise Guran…

- Jurnalistul Europa FM nu se grabește sa dea un raspuns. Discuțiile se vor intensifica in zilele urmatoare.UPDATE: Moise Guran a confirmat pentru Hotnews informațiile prezentate de Libertatea, spunand ca a fost invitat la discuții.”Pot sa va confirm ca am fost invitat la o discuție”, a declarat Guran…

- ”USR-PLUS este o forta in politica romaneasca si rezultatul de duminica confirma acest lucru, chiar daca unele asteptari au fost mai mari. Cele aproape 1,4 mil de voturi pe care le-am primit ma obliga si ne obliga sa continuam sa luptam pentru un 2020 in care sa fim la guvernare si in primarii. Pentru…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, s-a remarcat inca din perioada in care activa in presa drept un om care are darul de a ”profeți” mișcari ce zdrucina serios scena politica. Rareș Bogdan l-a ”profețit” pe Dacian Cioloș și ulterior s-a remarcat prin alte pronosticuri de calibru pe scena politica.…

- Dan Barna a susținut luni, 11 noiembrie, o conferința de presa alaturi de liderul PLUS, Dacian Cioloș. Intrebat daca va demisiona de la șefia USR, Barna a declarat ca iși asuma intreaga responsabilitatea pentru ca nu a reușit sa intre in turul II al alegerilor prezidențiale. Intrebat…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat, joi, Antena 3, ca Viorica Dancila este pe locul 2 in sondajele partidului si ca USR va pierde cel mai important fief electoral de la europarlamentare.

- Viorica Dancila a declarat, la Antena 3, ca este sigura ca va intra in turul al doilea, alaturi de Klaus Iohannis. Dan Barna, despre sondajul IMAS: "Realitatea din strada nu-l confirma in niciun fel" "Cred ca voi intra in turul al doilea, pentru ca sunt singurul contracandidat al lui…