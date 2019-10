Stiri pe aceeasi tema

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt calificat, politisti din cadrul Sectiei 2 Rurala Mihail Kogalniceanu au identificat un barbat de 30 de ani, banuit de comiterea faptei.Astfel, in perioada 10 17 octombrie a.c., acesta ar fi patruns in incinta unui imobil din localitatea…

- „In aceasta dimineața, ma trezește o lumina alba și stralucitoare, lumina ce-mi arata inspre apus, cum tot pamantul era acoperit de ape involburate. Citeste si Mesajul care i-a indurerat pe romani. "Trebuie sa ma internez in spital" Dragii mei, eu am mai scris adeseori despre inundații…

- Un accident rutier a avut loc marti seara, in localitatea Lumina. Un autoturism cu insemne de incepator a ajuns intr un stalp de electricitate. Deocamdata nu se cunosc cauzele producerii evenimentului rutier sau daca au rezultat victime in urma accidentului.Sursa foto: Radare amp; Filtre gt; Constanta…

- Carmen Serban este devastata, deoarece ținea enorm la tatal sau. "Taticul meu, sufletul meu, te voi iubi mereu! Sa ai drum lin și cu Lumina catre Cer! Bunul Dumnezeu sa iți odihneasca sufletul, ca de prea mult chin ai avut parte", a scris Carmen Șerban pe Facebook. loading...

- O echipa internationala de cercetatori, printre care se afla si doi romani, un profesor asociat al Universitatii Babes-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca si o absolventa a acestei universitati, estimeaza ca nivelul apei marilor si oceanelor ar putea sa creasca

- Bacteriile rezistente la medicamente, aflate la originea infectiilor intraspitalicesti cu potential letal, blocheaza efectul antibioticelor prin inchiderea ''portitelor'' minuscule din peretii lor celulari,...

- Acum clientii primesc un acumulator care are o capacitate de 10 kwh fata de vechea baterie de 7.7 kwh. In viata de zi masina merge in modul full electric 53 km conform normelor WLTP. Sub capota motorul de baza este unul pe benzina de 1.5 litri cu 3 cilindri in linie care…

- Inspectia Judiciara a anuntat, vineri, ca s-a sesizat din oficiu cu privire la posibile abateri disciplinare in legatura cu modul in care DIICOT Craiova a instrumentat dosarul vizand disparitia celor doua fete in Caracal. "Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu cu privire la posibile abateri disciplinare…