Anul 2020 va aduce mai multe schimbari in materie de fiscalitate. Vorbim, printre altele, și de creșterea salariului minim care va produce totodata și o serie de modificari in alte zone care sunt corelate cu el. Contzilla.ro a realizat un top al acestora. 1. Noul salariu minim valabil din 2020Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 13,327 lei/ora (HG 935/2019 publicata in MOF…