Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Delegatiei Parlamentului European la Comitetul UE - Moldova, Siegfried Muresan, presedintele Delegatiei Parlamentului European la Adunarea Parlamentara Euronest, Andrius Kubilius, si vicepresedintele Euronest, Andrzej Halicki, s-au declarat marti ingrijorati de actiuni recente ale guvernului…

- Presedintele Delegatiei Parlamentului European la Comitetul UE – Moldova, europarlamentarul Siegfried Muresan, presedintele Delegatiei Parlamentului European la Adunarea Parlamentara Euronest, europarlamentarul Andrius Kubilius, si vicepresedintele Euronest, europarlamentarul Andrzej Halickin sustin…

- CHIȘINAU, 25 aug – Sputnik. Noi prevederi de depistare și tratament a cazurilor de COVID-19 sunt adoptate in Republica Moldova, in urma unor modificari la Protocolul provizoriu COVID-19, convenite in cadrul unor ședințe de lucru de specialiști in medicina. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații,…

- CHIȘINAU, 5 aug - Sputnik. Alte 408 cazuri de infectare au fost inregistrate astazi pe teritoriul Republicii Moldova. Informații actualizate a situației epidemiologice privind infecția COVID-19 in Republica Moldova au fost prezentate in cadrul unui briefing de presa de secretarul de Stat la Ministerul…

- CHIȘINAU, 17 iul – Sputnik. Autoritațile Republicii Moldova iși doresc in continuare contractarea unui credit in valoare de 200 de milioane de euro de la Federația Rusa. Reamintim ca un asemenea credit a fost convenit anterior, dar contractarea lui a fost blocata printr-o decizie a Curții Constituționale,…

- Ambasadorul UE la Chisinau, Peter Michalko, a criticat modificarile propuse de Partidul Socialistilor la Codul electoral, dupa ce si opozitia parlamentara a batut alarma ca socialistii ar pregati fraudarea alegerilor prezidentiale din 1 noiembrie.

- Ambasadorul SUA la Chisinau, Dereck Hogan, sustine ca „Republica Moldova trece printr-o situatie foarte dura, foarte grea, dar vrem sa atentionam despre importanta de a continua calea reformei. Cu siguranta, rezolvarea acestei crize epidemiologice este bazata pe consolidarea democratiei, baza pepentru…