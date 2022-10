Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Tomisului acuza city-managerul Constantei, Felicia Ovanesian, ca a oferit informatii false, dupa ce a anuntat ca nu exista autorizatie de construire pentru podul Palatului Arhiepiscopal, precizand ca acea cladire nu a fost supraetajata niciodata, anunța News.ro. Fii la curent…

- Mansarda Palatului Arhiepiscopal, distrusa in incendiul de sambata seara, a fost construita fara autorizatie, iar in 2007 s-a facut o supraetajarea neautorizata a anunțat marți City-managerul municipiului Constanta, Felicia Ovanesian. Aceasta a precizat ca acum nu mai pot fi date amenzi, intrucat fapta…

- City-managerul municipiului Constanta, Felicia Ovanesian, a anuntat, marti, ca nu exista autorizatie de construire pentru podul Palatului Arhiepiscopal, distrus in incendiul de sambata seara, precizand ca supraetajarea neautorizata a fost facuta in 2007, iar in prezent nu mai pot fi date sanctiuni,…

- City Managerul municipiului Constanta, Felicia Ovanesian a declarat astazi ca nu exista autorizatie de construire pentru podul cladirii de pe strada Arhiepiscopiei. "Supraetajarea s a facut in anul 2007. Nu mai exista o alta autorizatie din anul 2000. Ultima autorizatie de construire este 3839 din anul…

- Incendiul izbucnit la mansarda sediului Arhiepiscopiei Tomisului din Constanta a fost lichidat in noaptea de sambata spre duminica,potrivit news.ro. In urma incendiului, a ars mansarda pe aproximativ 800 de metri patrati. Potrivit reprezentantilor ISU Constanta, incendiul la mansarda Arhiepiscopiei…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata, la sediul Arhiepiscopiei Tomisului, anunța ISU Constanța. Incendiul a fost lichidat in cursul nopții. Pompierii au intervenit cu șapte autospeciale de stingere, autospeciale de lucru la inalțime sau de descarcerare, alaturi de echipaje SMURD și de ambulanța.…

- Un puternic incendiu a izbucnit, sambata seara, la mansarda sediului Arhiepiscopiei Tomisului din municipiul Constanta. Pompierii s-au chinuit mai bine de 4 ore sa lichideze incendiul. 30 de preoți care locuiesc in chiliile de la ultimul nivel au reusit sa iasa teferi. Intre timp, la Catedrala Sfinții…

- Instanța i-a anulat lui IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, amenda de 1.000 de lei primita dupa ce, pe 24 ianuarie, a oficiat o slujba in Constanța, deși i se ceruse sa intre in carantina pentru ca intrase in contact cu o persoana confirmata cu coronavirus, relateaza Mediafax . Atunci, Arhiepiscopia…