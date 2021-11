Stiri pe aceeasi tema

- LISTA actualizata a țarilor cu risc epidemiologic. Romania iese din zona roșie. Italia, in zona galbena. Hotararea CNSU Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat vineri, Hotararea nr. 106 care prevede actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Vezi Anexa HCNSU…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea cu privire la lista de clasificare a tarilor si teritoriilor in functie de rata de incidenta cumulata, in vederea stabilirii persoanelor care sosesc in Romania din acestea si cu privire la care se instituie masura carantinei.

- In urma cu scurt timp, lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata! Documentul intra in vigoare incepand cu data de 21 octombrie. In acest sens, Romania a ramas in continuare in zona roșie, langa care s-au alaturat și Austria și Grecia. Iata lista completa a țarilor cu risc epidemiologic…

- In urma cu puțin timp a fost actualizata iar lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Astfel ca, Romania se afla, din nou, in zona roșie, cu o rata mare de infectare cu virusul chinez, in timp ce la polul opus se gasește Germania, dar și Suedia cu Portugalia.

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile germane au revizuit condițiile de intrare in Republica Federala Germania, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile condiții intra in vigoare la data de 3 octombrie 2021, potrivit Mediafax.

- O noua actualizare a listei țarilor cu risc epidemiologic ridicat va intra in vigoare de duminica, 3 octombrie, de la miezul nopții. In zona roșie trec Romania, Bulgaria și Republica Moldova. Unele țari ar putea cere romanilor test negativ chiar daca sunt vaccinați, pentru a nu intra in carantina.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat joi seara lista tarilor si teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat. Sase noi zone au fost incluse in lista rosie, de unde a iesit Bulgaria si Franta.

- O noua actualizare a listei țarilor cu risc epidemiologic ridicat va intra in vigoare de duminica, 5 septembrie, de la miezul nopții. Serbia a intrat in zona roșie. In zona galbena trec Spania și Austria, ceea ce inseamna ca doar cei vaccinați și cei care prezinta un test PCR negativ sunt scutiți de…