Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat in aceasta saptamana spre dezbatere publica, un proiect de ordonanta privind circulatia pe drumurile publice, care prevede o serie de modificari majore asupra Codului Rutier.

- Șoferii agresivi in trafic, primesc amenzi intre 1.305 și 2.900 de lei. Flash-urile, schimbarea succesiva a benzilor, nepastrarea distanței, claxonatul repetat toate vor fi sancționate! Ministerul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Codul Rutier se schimba: Amenzi uriașe pentru șoferii agresivi in trafic. LISTA manevrelor care ii lasa fara permis 120 de zile Ministerul Afacerilor Interne (MAI), a pus in dezbatere publica o propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia…

- Șoferii care incalca regulile de circulație vor putea fi sancționați de polițiști pe baza imaginilor filmate de alți participanți in trafic. Un parlamentar a inițiat un proiect de lege care va permite folosirea in anumite condiții a inregistrarilor facute pe șosele și de camere neomologate. Proiectul…

- Constatarea contravențiilor sa se faca și cu ajutorul inregistrarilor camerelor de bord montate pe mașini, prevede un proiect de lege depus de deputatul USR Mihai Botez. Potrivit acestuia, falsificarea sau folosirea imaginilor falsificate se pedepsește cu inchisoare de pana la doi ani sau cu amenda.…

- In plina criza a facturilor mari și a creșterii prețului la gigacalorie, Nicușor Dan este mai preocupat de viteza cu care se deplaseaza șoferii prin București. Recent edilul a propus un proiect de hotarare menit sa reduca viteza de deplasare in centrul Bucureștiului. Proiectul a trecut de Consiliul…

- Mai mulți șoferi au primit in ultima vreme email-uri in care erau informați ca ar fi fost sancționați in trafic. Motivul? Depașirea vitezei legale. Șoferii erau indrumați sa plateasca amenda online. Poliția Romana avertizeaza ca este vorba de o noua inșelatorie: Intr-o postare pe pagina de socializare,…

- Deputatul USR PLUS Cristian Ichim a depus, joi, un proiect de lege pentru reglementarea utilizarii unui sistem video de monitorizare a traficului rutier si constatare automata a abaterilor rutiere pe drumurile publice. Principalul scop al utilizarii unui astfel de sistem il reprezinta prevenirea…