Incepand de marți, 16.04.2024, autobuzele care circula pe linia 18 vor avea traseu dus-intors pe strada Romul Ladea, modificat fața de situația actuala, in care intoarcerea autobuzelor inspre oraș se realiza pe strazile Voievodul Gelu și Borhanciului. In acelasi timp, traseul actual al liniei se va prelungi cu aproximativ 750m pe strada Veseliei, unde va avea punct de intoarcere in zona numarului 58. Odata cu modificarea traseului liniei 18 și prelungirea acesteia, pe strada Veseliei vor fi inființate stații noi de autobuz, astfel: 5 stații pe strada Romul Ladea, pe sensul de venire spre oras…