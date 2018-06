Modele de unghii potrivite pentru fiecare zodie

Personalitatea si mai ales predispozitia de a ne place sau nu ceva, vine in mare parte de la acestea, asa ca haideti sa vedem in cele ce urmeaza care sunt modelele de unghii potrivite pentru fiecare dintre cele 12 zodii, in parte.

Berbec

Avand in vedere ca sunteti mai rebela si mai non-conformista, o femeie ce uraste regulile si tiparele ,vi se potriveste o manichiura in care fiecare unghie va fi pictata in mod diferit; modelul preferat este animal print.

Taur

Sunteti clasica si simpla, atat in vestimentatie, gandire, trairi cat si la acest capitol. Veti alege intotdeauna…