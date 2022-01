Modalităţile de plată a ratelor la KRUK te ajută să stingi datoriile rapid şi confortabil Cand in discutie intra modalitati de platarapide si confortabile, in mod cert este vorba despre plati online, inclusiv pentru ratele datoriilor. In plus, cei care aleg sa faca plati online la KRUK, beneficiaza si de alte avantaje semnificative. Securitatea, de exemplu, este o caracteristica a platilor online, atat in ceea ce priveste procesul tehnic (plata efectiva), cat si in ceea ce priveste siguranta persoanei care efectueaza plata, in contextul in care expunerea prelungita in spatiul public nu mai este atat de sigura in perioada pandemiei. 3 modalitati de plata online la KRUK Orice… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

