Saptamana modei de la Londra a reușit sa infurie Grecia. Dupa ce un designer și-a pus modelele sa treaca in fața celebrei frize din Partenonul din British Museum, ministrul grec al Culturii, Lina Mendoni, a declarat:„Este o lipsa de respect pentru capodoperele sculptorului Fidias!”. Ministrul elen al Culturii, Lina Mendoni, a reacționat cu furie la o prezentare de moda din Saptamana Modei de la Londra in fața celebrei frize din Partenon, aflata la British Museum. „Prin organizarea unei defilari de moda in salile in care sunt expuse sculpturile din Partenon, Muzeul Britanic demonstreaza inca o…