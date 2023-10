Stiri pe aceeasi tema

- Delia si-a luat cizmele viral tip Super Mario La inceputul anului, la New York Fashion Week 2023, s-a dat moda cizmelor roșii care te duceau cu gandul spre jocul Super Mario. Vara acestui an a venit apoi cu un alt model de cizme gigant ca in desene animate, de aceasta data galbene. Vezi aceasta postare…

- Cel de-al doilea episod iUmor, difuzat sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 si care a condus detasat clasamentul audientelor, la nivelul tuturor targeturilor, a adus in fata celor patru jurati, Cosmin Natanticu, Catalin Bordea, Delia si Cheloo, concurenti din toate colturile lumii.

- Celebrele Big Red Boots au creat isterie pe rețelele de socializare de dinainte de a fi lansate pe piața. Vedete de peste Ocean, precum Maluma, Victoria Beckham sau Ciara, dețin deja cizmele de cauciuc. Și iata ca trendul incalțarilor „inspirate din desene animate” a lovit și Romania, noteaza click.ro.…

- Cel mai nou sezon iUmor incepe pe 16 septembrie și va fi difuzat sambata, de la 20:00, la Antena 1, inca dinainte ca jurații sa ajunga pe scena show-ului, pentru ca, sub observația prezentatorilor, vor fi implicati in diferite jocuri cu miza importanta.Este vorba despre un joker ce poate influenta soarta…

- Surprizele se vor ține lanț si in cel mai nou sezon iUmor, difuzat sambata, de la 20:00, la Antena 1, inca dinainte ca jurații sa ajunga pe scena show-ului, pentru ca, sub observația prezentatorilor, vor fi implicati in diferite jocuri cu miza importanta.

- Dan Badea revine in emisiunea „iUmor”, chiar in prima ediție a noului sezon, care e difuzata sambata, de la 20.00, la Antena 1. Nu va avea rolul de prezentator, caci el și Șerban Copoț au fost inlocuiți de Emi și Cuza, ci va intra in postura de invitat. Comediantul a pregatit un moment de umor, din…

- Cosmin Natanticu se alatura juriului iUmor, in cel de-al XV-lea sezon al show-ului de comedie de la Antena 1. Alaturi de Delia, Cheloo si Catalin Bordea, acesta va porni in cautarea celui mai amuzant concurent, intr-un sezon care se anunta a fi unul cu to

