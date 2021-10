Mobilizare pentru pacienții evacuați după incendiu UPDATE Pacienții Spitalului de Boli Infecțioase Constanța raman in județ, pentru ca DSP avea identificate deja locuri pentru aceștia, spune secretarul de stat Raed Arafat. Printre pacienți nu sunt arși, dar unii sunt in stare grava din cauza COVID. In Spitalul de Boli Infecțioase Constanța erau peste 120 de pacienți internați, dintre care 10 la ATI. Raed Arafat spune ca pacienții evacuați nu trebuie duși in alte județe, deoarece DSP avea identificate deja locuri in care sa fie transferați. „Nu avem pacienți cu arsuri, in schimb sunt unii cazuri grave de COVID”, a afirmat secretarul de stat. 7… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

