- Reportaj G4Media Peste 500.000 de refugiați au intrat in Romania de la inceputul razboiului, majoritatea femei și copii. Cei mai mulți in tranzit. Alungați de razboi, cu cate o valiza și cateva lucruri, unii nu se vor mai intoarce niciodata. In fiecare dimineața ei se trezesc cu imaginea ultimei zile.…

- 40 de elevi ucraineni refugiați in Targu Mureș vor incepe școala online RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - 40 de elevi ucraineni refugiați în Târgu Mureș vor începe școala online saptamâna viitoare. Ei sunt gazduiți în caminul Universitații Dimitrie…

- Patru refugiați din Ucraina, care erau in tranzit prin Romania, au fost implicați intr-un accident rutier și nu au mai putut ajunge la destinație cu mașina personala. Oamenii legii au intervenit și au sarit in ajutorul cetațenilor ucraineni. Polițiștii i-au ajutat sa ajunga in Suedia In cursul zilei…

- Un eveniment special dedicat femeilor din Ucraina a fost organizat, marti dupa-amiaza, cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, la centrul pentru refugiati de la CATTIA din Brasov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministerul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca in Romania au trecut granitele peste 170.000 de cetateni ucraineni, fugiti din calea razboiului. Din acestia au ramas pana in prezent aproximativ 58.000 de cetateni ucraineni.

- Start-up-ul romanesc de tehnologie Jobful, impreuna cu acceleratorul de inovație InnovX-BCR, au dezvoltat in timp record o platforma de recrutare dedicata cetațenilor ucrainieni refugiați pe teritoriul Romaniei. Platforma Jobs for Ukraine, dezvoltata cu sprijinul partenerilor de tehnologie Druid AI,…

- Primii refugiați din Ucraina au inceput sa intre in Romania, dupa ce țara le-a fost atacata de ruși. Primarul de la Sighetu Marmației, Vasile Moldovan, a transmis ca la punctul de frontiera au inceput sa apara primii refugiați din Ucraina. Aceștia nu au in plan sa ramana in țara noastra, ci vor sa se…

- Autoritatile din Botosani verifica toate locatiile care ar putea fi transformate in spatii de cazare pentru refugiati, in cazul unui razboi in Ucraina, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului Botosani, Sorin Cornila. Potrivit acestuia, verificarile, care sunt facute de angajatii Inspectoratului…