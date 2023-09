Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, descrie modul cum se lucreaza pe șantierele apa-canal Petrachioaia. ”Mobilizare exemplara pe șantierele apa-canal din Petrachioaia. Intr-un singur an, stadiul fizic al lucrarilor a ajuns la 72%. Asta inseamna finalizarea rețelei pe mai bine de 50 de strazi. Per total, stadiul contractului care insumeaza Petrachioaia, Glina, Cernica a ajuns la 54,88%. Cum am reușit? De la o saptamana la alta, echipele au triplat numarul punctelor de lucru. Dupa finalizarea rețelei de distribuție, urmeaza echiparea caminelor și efectuarea probelor. Fluxul informațiilor…