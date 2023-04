Stiri pe aceeasi tema

- Institutii publice, organizatii non-guvernamentale dar si simpli cetateni si-au dat intalnire sambata, 22 aprilie, pe malul raului Mures in zona „7 Plopi" pnetru evenimentul „Impreuna Curatam", organizat de postul regional Radio Targu-Mures. Inițiativa colegilor de la Radio Targu-Mureș a demarat in…

- Cel mai mare tricou din lume – „Tricou de Urias” – care marcheaza stabilirea unui nou record mondial acreditat de Guinness World Records, a fost prezentat, sambata, pe stadionul din Complexul Sportiv National „Arcul de Triumf”, relateaza News.ro. Actiunea, sincronizata cu Ziua Pamantului, este organizata…

- A devenit deja o tradiție ca pe 22 aprilie, de Ziua Pamantului, mureșenii sa-și dea intalnire pe malul raului Mureș pentru a ampla acțiune de ecologizare. Inițiativa colegilor de la Radio Targu-Mureș a demarat in anul 2017 și nu este doar o acțiune de curațare a gunoaielor, ci, așa cum a declarat pentru…

- Dupa acțiunea de ecologizare organizata in data de 17 martie, social-democrații reghineni au continuat acțiunea și la finele saptamanii trecute, prilej pentru cei prezenți sa traga un semnal de alarma asupra gunoaielor tot mai mari și mai multe de pe malul Mureșului. „O parte din colegii din PSD Reghin…

- Astazi are loc un exercitiu cu forte si mijloace de interventie in teren, cu tema: Producerea unor situații de urgenta majore, inundatii. Actiunea se desfasoara in com. Tiganasi. Exercitiul se desfasoara cu forte si mijloace de interventie din cadrul Detasamentului 1 de Pompieri Iasi: autocamion…

- Ascultatorii Radio Tg. Mureș s-au bucurat de concertul aniversar de inalta clasa, „I"ve got you under my skin". Tot in aplauzele publicului, intreaga echipa Radio Tg.Mureș a urcat pe scena pentru a-și saluta publicul de la care a primit in schimb ropote de aplauze și felicitari. Big Band-ul Radio Romania…

- Cu puțin timp in urma, la ora 17:24 de minute s-a produs in județul GORJ un nou cutremur cu magnitudinea 4.2 grade. Seismul s-a produs la adancimea de 15 km și este considerat o replica a cutremurului de 5,7 grade produs, azi, la ora 15,16 minute. Mișcarea telurica s-a produs la 106km SV de Sibiu, […]…