Mobilier nou în multe unităţi de învăţământ din Dolj. CJ investeşte peste 4,5 milioane de lei Mai multe unitati de invatamant din Dolj vor primi mobilier in cadrul unui program al Consiliului Judetean. In total, vor fi mobilate scoli si gradinite din 25 de unitati administrative din judetul Dolj, dar si Palatul Copiilor din Craiova, doua centre, o scoala si un liceu pentru elevi cu nevoi speciale. Ce unitati de invatamant vor avea mobilier nou Valorea intregului proiect prin care CJ Dolj va oferi mobilier nou mai multor unitati de invatamant se ridica la 4.623.015 de lei, fara TVA, (932.059 de euro). Astfel, se va furniza mobilier pentru Școala Gimnaziala Speciala „Sf. Mina” Craiova, Centrul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

