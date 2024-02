Primaria Gradina, judetul Constanta, organizeaza licitatie pentru furnizarea de mobilier scolar (DOCUMENT)

Simion: „Urăsc acest stat numit Republica Moldova”

„Eu sunt unionist. Am fost întotdeauna unionist, am fost preşedinte al Acţiunii 2012, spune George Simion. ”Nu suport şi nu mă împac niciodată cu acest concept de statalism moldovenesc. Am luptat împotriva lui”, mai spune liderul AUR. ”Am spus că ar trebui să-şi asume responsabilitatea şi… [citeste mai departe]