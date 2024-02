Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al QatarEnergy, Saad al-Kaabi, a anuntat duminica o noua extindere a productiei de gaze naturale lichefiate, care va adauga inca 16 milioane de tone pe an (mtpa) planurilor de expansiune existente, ducand capacitatea totala la 142 mtpa. Anuntul din Qatar vine in timp ce preturile…

- Carburanții s-au scumpit. Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a scumpit, astazi, benzina și motorina, la șase zile de la precedenta majorare de preț, scrie economica.net . Stația Petrom de pe Șoseaua Virtuții din București, monitorizata de sursa menționata in acest an, afișeaza pe…

- ”Deblocam programul Rabla, dar nu sunt de acord sa mai dam 10.000 euro sa-ti iei o masina electrica de 200.000 de dolari sau euro. Credeti-ma, prefer la programul Rabla sa mergem pe masinile produse in Romania, prioritate au, normal, cele pe criteriu verde. Cred ca in acest moment intram intr-o normalitate,…

- „Metropolitan Life anunta o crestere de 3,65% a primelor brute subscrise in primele noua luni ale anului 2023, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. In primele noua luni ale anului 2023, Metropolitan Life a inregistrat prime brute subscrise in valoare de 468.393.397 lei, comparativ cu aceeasi…

- In septembrie, Luca de Meo, directul general atat al Grupului Renault, cat si al Ampere, a declarat ca IPO-ul ar putea ajunge la o valoare de pana la 10 miliarde de euro. Aceasta decizie vine in contextul in care cererea de vehicule electrice in Europa scade, iar producatorii auto din regiune se confrunta…

- OMC estimase in octombrie ca cresterea comertului cu marfuri va fi de 0,8% pentru 2023 si 3,3% pentru 2024. Dar acum considera ca cresterea din acest an este amenintata de tensiunile geopolitice precum cele care afecteaza Canalul Suez, din cauza atacurilor asupra navelor din Marea Rosie ale gruparii…

- Ioana Grama face furori in mediul online cu bucataria ei. Diferitele clipuri pe care le-a postat pe Instagram sau pe TikTok au ajuns sa aiba sute de mii de vizualizari, fanii vedetei fiind curioși sa vada și sa afle mai multe despre mobila ei de bucatarie, care se transforma intr-un singur dulap. Anul…

- „Am avut alaltaieri o interventie in timpul sedintei de Guvern si am cerut atat vicepremierului, ministrului de Interne, cat si doamnei ministru al Justitiie sa ia legatura cu alte state, cu Italia, cu alte state europene, sa cumparam o data acele bratari. Cand esti in control judiciar, cand stai si…