Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a murit joi in castelul sau scotian de la Balmoral din cauza degradarii rapide a starii ei de sanatate. Din cauza aceasta, doi dintre fiii ei si nepotul William nu ar fi avut cum sa ajunga la timp la capataiul suveranei.

- Moartea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii a declanșat planuri de urgența cunoscute sub numele de Operațiunea Unicorn. Planul oficialilor britanici pune in mișcare ceremoniile suplimentare in Edinburgh, inaintea logisticii de mutare a sicriului Reginei inapoi la Londra. Ce se va intampla in urmatoarele…

- Moartea Reginei Elisabeta a II-a marcheaza sfarșitul unei ere și a unei domnii de aur in istoria Regatului Unit. Decesul suveranei survine la doar cateva luni dupa ce Regina Elisabeta și-a sarbatorit cei 70 de ani de domnie pe tron ​​intr-un eveniment maraton cunoscut sub numele de Jubileul de Platina.…

- Vestea ca Regina Elisabeta a II a s-a stins din viața a fost data chiar de Palatul Buckingham dupa ce, tot in cursul zilei de azi a fost facut anunțul potrivit caruia Majestatea Sa se afla sub supraveghere medicala la Castelul Balmoral, iar medicii erau extrem de ingrijorați de starea ei de sanatate.…

- Regina Elisabeta a II-a a murit joi, in castelul Balmoral din Scoția, la 96 de ani. Este cel mai longeviv monarh britanic, suverana aniversand in acest an 70 de ani de domnie, Jubileul de Platina.

- In dimineața zilei de 8 septembrie 2022, medicii au decis ca Regina Elisabeta sa fie pusa sub supraveghere medicala. Aceasta se afla la Castelul Balmoral, unde Prinții Charles și William s-au grabit sa mearga pentru a ii fi alaturi.

- Medicii și-au exprimat ingrijorarea pentru starea de sanatate a suveranei britanice, in varsta de 96 de ani, și au recomandat sa ramane sub supraveghere medicala, a anunțat joi Palatul Buckingham, citat de The Guardian.Regina Elisabeta nu este in spital, ci ramane la reședința ei din Balmoral. Familia…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a decis sa ofere spre inchiriere o cabana de pe domeniul Sandringham din Norfolk, una dintre proprietațile sale preferate, pe celebrul site Airbnb, informeaza itv.com . Garden House este fosta casa a gradinarului-șef al Majestații Sale și este descrisa, pe…