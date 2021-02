Milionarul american Larry Flynt, fondatorul revistei pentru barbati Hustler, in centrul unui film regizat de Milos Forman in anii 1990 si autoproclamat avocat al libertatii de exprimare, a murit miercuri la Los Angeles, la varsta de 78 de ani, potrivit presei americane care citeaza familia sa, transmite AFP conform Agerpres. Hustler a scos și o ediție in romana condusa de Horia Tabacu, și el decedat acum cațiva ani. Fratele sau Jimmy Flynt a confirmat pentru Washington Post decesul, anuntat initial de TMZ. Potrivit acestui site specializat in celebritati, Larry Flynt a murit de stop cardiac. Flynt…