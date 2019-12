Stiri pe aceeasi tema

- Politia olandeza a anuntat sambata arestarea unui barbat suspectat ca ar fi autorul atacului cu cutit comis vineri la Haga si soldat cu ranirea a trei adolescenti, informeaza Reuters si AFP. ''In urma agresiunii cu cutit comise la Grote Marktstraat, un barbat in varsta de 35 de ani a fost…

- Trei suspecti arestati in legatura cu moartea a 39 de persoane intr-un camion frigorific au fost eliberate pe cautiune, a anuntat duminica politia britanica, relateaza The Associated Press, conform news.ro.Un barbat si o femeie in varsta de 38 de ani, amandoi din Warrington, in nordul Angliei,…

- Soferul camionului la bordul caruia au fost gasite miercuri trupurile neinsufletite a 39 de migranti, la est de Londra, a fost inculpat pentru multiple capete de acuzare, printre care omor din culpa si trafic de persoane, a comunicat sambata politia britanica, transmite AFP si Reuters, scrie Agerpres. …

- Descoperirea cadavrelor - 38 de adulti si un adolescent - a avut loc miercuri dupa ce serviciile de urgenta britanice au fost alertate in legatura cu mai multe persoane aflate intr-un camion intr-un parc industrial din Grays, la aproximativ 32 km est de centrul Londrei.Politia presupunea…

- Poliția din Marea Britanie a anunțat, in cursul zilei de vineri, ca doua persoane, un barbat și o femeie, au fost arestate in cazul camionului descoperit in apropiere de Londra, in care se gaseau 39 de imigranți decedați. Șoferul, care este originar din Irlanda de Nord, se afla in continuare in arest…

- Politia britanica a anuntat vineri ca a efectuat doua noi arestari in urma descoperirii in apropiere de Londra a 39 de chinezi morti intr-un camion, al carui sofer, originar din Irlanda de Nord, se afla in continuare in arest prevenitv, relateaza AFP, potrivit news.ro.Potrivit politiei, un…

- Politia norvegiana a confirmat marti motivatiile rasiste ale lui Philip Manshaus, autorul atacului armat dintr-o moschee in apropiere de Oslo la inceputul lunii august, stabilind ca el si-a ucis de asemenea sora vitrega pentru ca era de origine chineza, relateaza France Presse, potrivit Agerpres.In…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a fost gasit luni, in Dambovița, in zona Parcului Izvor din Capitala, acesta fiind scos la suprafața de scafandri, insa era deja mort. Poliția a preluat ancheta și a deschis dosar penal de morte suspecta, anunța MEDIAFAX.Citește și: VIDEO Gheorghe Dinca, TUPEU…