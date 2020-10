Pandemia de COVID-19 a creat panica in randul tuturor cetațenilor. Fie ca sunt bolnavi, vindecați sau cu risc de infectare, oamenii sunt din ce in ce mai speriați de ce se intampla in jurul lor. Acesta este și cazul unui barbat din Alexandria, care s-a sinucis in cursul zilei de ieri. Victima era infectata cu […] The post Moarte șocanta in Teleorman. Un șofer de Ambulanța, infectat cu COVID-19, s-a aruncat in gol de la fereastra spitalului. Care au fost ultimele sale cuvinte appeared first on IMPACT .