Miza – penalitati: Aeroportul International Mihail Kogalniceanu SA Constanta cheama in instanta Ministerul Transporturilor

- Curtea de Apel Constanta a inchis definitiv unul dintre procesele deschise de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta fostului director Adrian George Gambuteanu pentru recuperarea unor sume de bani. Judecatorii Sectiei a II a Civile a Curtii au respins ca nefondat apelul declarat de…

- Fostul ministru al Justitiei Monica Macovei a recunoscut in fata instantei ca accidentul de la Mangalia din 2022, in urma caruia un motociclist a fost ranit, a avut loc din vina ei. Barbatul cere, acum, plata unor daune de 500.000 euro. Marți, a fost un nou termen la Judecatoria Mangalia in dosarul…

- Procesul de judecata in dosarul in care Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, a fost trimisa in judecata, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa s a terminat la Judecatoria Mangalia, instanta…

- Direcția Naționala Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța a inchis oficial cercetarile in cazul de corupție de mare amploare in care au fost implicați fostul primar al Constanței, Decebal Fagadau, și mai mulți funcționari. Cazul s-a axat pe acuzații de abuz in serviciu și complicitate la obținerea…

- In prima instanta, Tribunalul Constanta a respins actiunea deschisa de Comuna Crucea si Primarul Comunei Crucea, ca nefondata.Pe rolul Curtii de Apel Constanta a fost inregistrat apelul declarat de Comuna Crucea si Primarul Comunei Crucea in procesul deschis fostului primar, Gheorghe Frigioi.Cazul are…

- Verdictul a fost stabilit pentru data de 29 ianuarie 2024.Judecatorii Curtii de Apel Constanta au ramas in pronuntare in dosarul deschis de fostul magistrat Adina Florea, fost inspector judiciar si fost procuror general al Dobrogei, Inspectiei Judiciare, vizand litigii de munca. In prezent, Adina Florea…

- "Curtea respinge recursul Wizz Air cu privire la ajutorul de salvare acordat de Romania TAROM. Acest ajutor, in valoare de 36.660.000 de euro, este compatibil cu dreptul Uniunii Europene", au declarat judecatorii.Comisia Europeana a aprobat ajutoare de stat in valoare de miliarde de euro pentru companiile…

- Reclamant este Parohia Izvorul Tamaduirii Constanta, parat fiind Primarul municipiului Constant Pe rolul Judecatoriei Constanta, a fost inregistrat dosarul 122 212 2024, pe Sectia Civila, ce are ca obiect "actiune in constatare", fiind in stadiul de fond. Reclamant este Parohia Izvorul Tamaduirii Constanta,…