Miuţele lui Peni Hill şi Habarnagiu continuă. Ghici unde e mingea? Pentru ca tot circula prin targ in ultima vreme varianta aia cu cearta dintre Peni Hill de Bahlui si fostul sau vice intru smenuri imobiliare, omul de legatura cu baietii de la cumatrie, Habarnagiu pe numele lui, acuma pensionat pe caz de boala lui Paraponache, ei bine, haideti sa va spunem noi niscai fapte, nu vorbe, despre cum ar sta in realitate treaba asta. De altfel, ca sa fim sinceri, exista de mult o banuiala ca sceneta asta cu cearta lor nu e decat o punere in scena, pentru naivi. Exista si banuiala ca cearta este pe bune dar, in fine, haideti sa vedem un alt aspect. Ne povestesc niscaiva… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

