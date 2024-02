Stiri pe aceeasi tema

- Speța de astazi pune in discuție urmatoarea problema de drept: daca in aplicarea dispozitiilor art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, in ipoteza savarsirii infractiunii de abandon de familie prin neplata, cu rea-credinta, timp de trei luni, a pensiei de intretinere datorata mai multor persoane…

- Polițiștii din Arad au fost alertați duminica, 24 decembrie, in jurul orei 11:20, cu privire la o altercație violenta care a avut loc pe platoul din fața Garii CFR Arad. Potrivit informațiilor furnizate de autoritați, doi barbați s-au implicat intr-un conflict, soldat cu consecințe tragice. Barbatul…

- Speța de astazi pune in discuție urmatoarea problema de drept: daca fapta medicului, care are calitatea de functionar public, de a primi plati suplimentare sau donatii de la pacienti, in conditiile art. 34 alin. (2) din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, constituie sau nu o exercitare a unui…

- Astazi, Spitalul Județean de Urgența Bacau a solicitat intervenția elicopterului SMURD pentru transportul urgent al unui nou-nascut in varsta de doar cateva ore. Bebelușul, afectat de multiple traumatisme, a fost resuscitat cu succes de catre medicii Spitalului Județean de Urgența Bacau și pregatit…

- Cadavrul unei femei din Arad, decedata in 2020 in spital cu diagnosticul de COVID-19, a fost deshumat vineri dimineața, la trei ani de la deces, in urma unei sesizari penale depuse de familia pacientei. Ancheta vizeaza suspiciunea ca tratamentul aplicat ar fi fost greșit, argumentandu-se ca pacienta…

- Speța de astazi pune in discuție incadrarea juridica a unor infracțiuni avand ca persoana vatamata un polițist local (din cadrul primariei). Astfel, conform art. 257 din Codul Penal „(1) Amenintarea savarsita nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directa, lovirea sau alte violente, vatamarea corporala,…

- Gruparea pregatita de Adrian Loghin s-a prezentat cu patru echipe la Naționalele de la Voluntari și toate au fost medaliate: trei cu aur și una cu argint Secția de karate a CS Știința Bacau nu iarta nimic. Nici pe plan intern, nici pe plan extern, nici la individual și nici la echipe. Marturie sta și…

- Conducerea clubului tutelat de municipalitate a facut, luni, plangere la Poliție invocand lipsa unui smart TV aflat in gestiunea (fostului) antrenor de la CSM, Ion Șarban, director la SCM. Obiectul trebuie sa figureze in dotarea secției de lupte care-și desfașoara activitatea la baza sportiva „Constantin…