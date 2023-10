Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Israelului in Romania anunța un miting la București, in ziua de 12 octombrie 2023, “pentru a susține poporul israelian in lupta impotriva terorismului”. “Va invitam sa ne fiți alaturi la mitingul “Solidari cu Statul Israel” pentru a susține poporul israelian in lupta impotriva terorismului.…

- Armata israeliana a declarat stare de razboi in urma atacurilor masive de sambata asupra Israelului din Fasia Gaza palestiniana. Ambasada Israelului in Romania a anuntat pe pagina de Facebook, ca statul Israel ”se confrunta cu un atac terorist de amploare”. ”Anunt de ultima ora. Statul Israel se confrunta…

- Ambasada Israelului in Romania și MAE reacționeaza fulger la atacurile din Israel. Statul Israel se confrunta cu un atac terorist de amploare lansat dinspre Gaza in aceasta zi de Sabat care marcheaza totodata si sarbatoarea sacra Simchat Torah, transmite Ambasada Israelului in Romania.„La ora 06.30…

- Ambasada Israelului in Romania anunta, sambata, pe Pagina de Facebook, ca statul Israel ”se confrunta cu un atac terorist de amploare” si precizeaza ca se vor lua toate nasurile pentru apararea cetatenilor. ”Ne vom apara”, au transmis oficialii ambasadei. Anunt de ultama ora. Statul Israel se confrunta…

- Primarul general Nicusor Dan a anuntat ca vor fi modernizate 30 de spatii de joaca si de fitness in parcurile din Capitala. Vor beneficia de aceste modernizari Parcul Floreasca, Parcul Regele Mihai I, Parcul Izvor, Parcul Tineretului, Parcul Baneasa, Parcul Bordei, Parcul Carol, Parcul Circul de Stat,…

- Doua mitinguri cu obiective opuse au inceput astazi in acelasi loc din Bucuresti – Piata Victoriei. Dimineata s-au adunat acolo membrii din Noua Dreapta, care militeaza pentru familia traditionala. 100 de oameni, cu icoane si tamaie. Acum este in plina desfasurare marsul PRIDE. Comunitatea cere dreptul…