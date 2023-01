Stiri pe aceeasi tema

- Metroul din București va circula toata noaptea de Anul Nou, anunța compania Metrorex, care a facut public și programul de circulație a trenurilor. Și autobuzele care au program regulat de noapte vor circula in noaptea de Revelion. Toate liniile de metrou din Capitala vor fi deschise in noaptea de Revelion,…

- Circulația rutiera va fi restrictionata in noaptea de sambata spre duminica pe un segment al bulevardului Liviu Rebreanu din București, cu ocazia unui spectacol de Revelion organizat in parcul Titan, informeaza Brigada Rutiera, intr-un comunicat. Restricțiile de circulație vor fi aplicate in intervalul…

- Meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza pentru urmatoarele saptamani, 26 decembrie 2022 – 8 ianaurie 2023. Dupa maxime de 13-14 grade, in prima saptamana din anul 2023 temperaturile vor scadea. Banat Valorile termice vor fi in scadere in primele…

- Ce inseamna viitorul Europei pentru tine? De ce este importanta democrația parlamentara europeana și cum te poți implica in protejarea ei. Evenimentul IMPREUNA SUNTEM EUROPA, un dialog cu președinta Parlamentului European, ROBERTA METSOLA isi propune sa raspunda tuturor tinerilor marți, 20 decembrie,…

- Cațiva artiști se activeaza in fiecare decembrie de peste an drept colindatori, obicei popular extrem de banos, caci fac zeci de mii de euro din tradiții. Paul Surugiu ”Fuego”, Ștefan Hrușca, dar și Andra și Paula Seling au luat startul in cea mai profitabila luna a lor. Reintors dupa o pauza de doi…

- Facultatea de Istorie si Stiinte Politice FISP din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta UOC , in parteneriat cu Centrul Ceh din Bucuresti organizeaza luni, 21 noiembrie 2022, conferinta cu titlul "Europa ca sarcina".Evenimentul va avea loc incepand cu ora 12.00, in Sala Senatului din Campusul…

- Cristi Minculescu, liderul trupei Iris, a atras atenția cu cea mai recenta apariție a sa. Solistul in varsta de 63 de ani s-a tuns scurt dupa mulți ani in care a purtat parul lung. Intr-o fotografie pe Facebook, Cristi Minculescu apare cu noul look. Pentru protv.ro, artistul a facut primele declarații…

- Actrița Anca Pandrea a fost internata de urgența la spitalul Matei Balș din București, dupa ce a fost infectata cu Covid-19. Starea de sanatate a actriței s-a deteriorat dupa ce s-a intors de la Spitalul Militar, unde și-a facut o serie de analize. „Nu stiu de unde am luat din nou virusul” „Mi-a fost…