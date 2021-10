Mit distrus – Vârsta nu este de vină pentru încetinirea metabolismului Daca ești o persoana de varsta mijlocie și te-ai ingrașat incet, dar sigur, probabil ca ai atribuit aceste simptome unor scaderi ale metabolismului legate de varsta, relateaza CNN intr-un articol. Rata metabolica inseamna rata la care corpul tau arde calorii pentru a te menține in viața și a funcționa. Este un mit faptul ca, pe masura ce imbatranești, metabolismul tau in incetinește – in special peste 40 de ani. Daca ești o femeie la menopauza, metabolismul tau incetinește și mai mult. Nu este adevarat, spune un nou articol publicat in Science. Analizand date de la aproximativ 6.500 de persoane,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

