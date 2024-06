Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures pentru titeiul Brent, cu livrare in iulie, au scazut vineri cu 71 de centi, sau cu 0,85%, la 82,96 dolari pe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate aferent lunii iunie a scazut cu 84 de centi, sau cu 1,06%, la 78,11 dolari pe baril. Ambele valori de referinta au…

- Prețurile petrolului au scazut cu 1 dolar, dupa o pana majora de curent la o rafinarie americana și pe masura ce inflația staruitoare a slabit speranțele de reduceri a ratelor dobanzilor din SUA in viitorul apropiat, dar temerile ca Iranul ar putea ataca interesele israeliene au menținut țițeiul in…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 68 de centi, sau cu 0,8%, pana la 89,80 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate din SUA au pierdut 91 de centi sau 1,1%, pana la 85,30 dolari pe baril. Ambele benchmarkuri au scazut cu mai mult de 1 dolar, inainte…

- Cotatia titeiul Brent a crescut cu 52 de centi, sau cu 0,57%, pana la 91,17 dolari pe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate a atins 87,41 dolari pe baril, urcand cu 32 de centi sau cu 0,37%. Ambele valori de referinta ale petrolului au atins joi cele mai ridicate niveluri din octombrie.…

- Contractele futures pentru titeiul Brent pentru luna mai au scazut cu 1,43 dolari, sau cu 1,64%, la 85,95 dolari pe baril. Contractele futures U.S. West Texas Intermediate, pentru livrare in aprilie, care au expirat miercuri, au inchis in declin cu 1,79 USD, sau cu 2,14%, la 81,68 USD. Contractul WTI…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 8 centi sau cu 0,09%, la 85,34 dolari pe baril. Cotatia titeiului american West Texas Intermediate (WTI) a coborat cu 22 de centi saucu 0,27%, la 81,04 dolari pe baril. Livrarile de carburanti scad, a spus Phil Flynn, analist la Price Futures Group.…

- Preturile petrolului au scazut vineri, la o zi dupa ce au depasit 85 de dolari barilul pentru prima data din noiembrie, dar pe ansamblul saptamanii au crescut cu peste 3%, ca urmare a cererii mai mari din partea rafinariilor americane care au finalizat reviziile planificate, transmite Reuters, citat…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 2,11 dolari, sau cu 2,6%, la 84,03 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 2,16 dolari, sau cu 2,8%, la 79,72 dolari. Pretul petrolului Brent a incheiat ziua la cel mai ridicat nivel din 6 noiembrie.…