Stiri pe aceeasi tema

- Cursuri de e learning gratuite pentru copii si adulti pentru o mai buna informare in privinta securitatii cibernetice si evitarea principalelor amenintari din mediul on line In perioada 14 martie 21 iunie 2024 Politia Romana in colaborare cu partenerii sai, lanseaza o noua etapa a campaniei "Protectie…

- Elevii vor studia incepind cu anul școlar 2024-2025 despre energie și clima, in cadrul unor module inserate in discipline școlare precum Fizica, Geografie, Educație pentru societate, Dezvoltare personala. Elevii vor invața atit teoretic, cit și practic despre legile fizicii, fenomenele geografice și…

- 362 de profesori din 108 localitați participa, alaturi de elevii lor, la ediția 2023-2024 a programului de educație pentru sanatate derulat de Junior Achievement Romania și AstraZeneca. Prin intermediul programului, elevii și profesorii participanți beneficiaza de acces gratuit la resurse educaționale…

- Elevii din Bucuresti revin la cursuri, incepand de luni, dupa o saptamana de vacanța, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Elevii au profitat din plin de aceasta perioada, pe care mulți au numit-o vacanța de schi. La decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti,…

- Dupa o saptamana de vacanța de schi, elevii se vor intoarce luni in banci, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Urmatoarele vacante sunt programate astfel: de sambata, 27 aprilie, pana marti, 7 mai; de sambata, 22 iunie, pana duminica, 8 septembrie. Programul national „Scoala altfel”…

- Vorbim despre o vacanta de o saptamana care se poate lua la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti in perioada 12 februarie - 3 martie.Urmatoarele vacante sunt programate astfel:- de sambata, 27 aprilie, pana marti, 7 mai;- de sambata, 22 iunie, pana duminica, 8 septembrie.Programul…

- Elevii s-au intors ieri la cursuri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Urmatoarele vacante sunt programate astfel:* o saptamana, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, in perioada 12 februarie – 3 martie;* de sambata, 27 aprilie, pana marti, 7 mai;*…

- Urmatoarele vacante sunt programate astfel:- o saptamana, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, in perioada 12 februarie-3 martie- de sambata, 27 aprilie, pana marti, 7 mai- de sambata, 22 iunie, pana duminica, 8 septembrieProgramul national "Scoala altfel" si Programul…