Stiri pe aceeasi tema

- In zilele de 6 și 7 martie 2024, in incinta Muzeului de Științele Naturii, va avea loc lecția de muzeu „Insecte la Cabaret”, organizata cu ocazia sarbatoririi anuale a celor doua zile mondiale ale zonelor umede (pe 2 februarie) și ale faunei și florei salbatice (in data de 3 martie). Lecția de muzeu…

- Fundatia Radacini Grup anunta ca programul „ Burse pentru elevii din mediul rural” se extinde la nivel national. Fundatia Radacini Grup lanseaza a noua editie a programului de burse pentru elevii din mediul rural, continuandu-si angajamentul de a sprijini educatia si dezvoltarea tinerilor talentati…

- In ultima ședința a Consiliului Local Falticeni a fost aprobata in unanimitate continuarea și in acest an a Programului ”Educație prin teatru” cu alocarea de la bugetul local a sumei de 104.500 de lei. Noutatea consta in extinderea spectacolelor și la nivelul claselor a IX-a și a X-a de la cele 3 colegii…

- Primarul de Siret, Adrian Popoiu, a anunțat ca in curand in oraș va incepe o noua investiție foarte necesara și anume construirea a doua tronsoane de blocuri de locuințe de tip D+P+3E pentru tinerii specialiști din domeniile sanatate și educație. Acest proiect, a spus Popoiu, completeaza investițiile…

- Elevii din Romania au parte de vești proaste! Profesorii le-ar putea confisca telefoanele mobile in timpul orelor de curs. De asemenea, aceștia și-ar putea primi inapoi device-urile dupa terminarea programului.

- Romanii vor putea beneficia de vouchere de 250 de lei, incepand cu acest an. Prin Legea invațamantului preuniversitar nr. 198.2023, a fost instituit programul național „Vouchere culturale pentru elevi”. Conform noilor reglementari, incepand din acest an, elevilor li se vor acorda vouchere in valoare…

- In luna februarie, SuperTeach va organiza la Bacau și cursul de Mentalitate Deschisa in Educație (MDE), un program de formare destinat profesorilor și educatorilor din sistemul preuniversitar care doresc sa iși transforme modul de predare și relaționare cu elevii și intreaga comunitate școlara. Profesori…

- Ministerul Educației (ME) a lansat rezultatelor Programului pentru Evaluarea Internaționala a Elevilor – PISA 2022 (bazat pe date din 81 de țari și economii, inclusiv Romania), eveniment gazduit de Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din București. “Programul pentru Evaluarea Internaționala…