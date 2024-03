Stiri pe aceeasi tema

- O poveste ca a lui nu mai exista! Paul Alexander s-a confruntat cu multe provocari de cand s-a nascut in 1946. A supraviețuit celui mai grav focar de poliomielita din istoria SUA, cu aproape 58.000 de cazuri- majoritatea copii. Cunoscut lumii intregi drept „Polio Paul”, acesta s-a stins din viața pe…

- Cainii sunt cei mai buni prieteni ai omului, cele mai pure și mai adorabile ființe de pe pamant. Aceste minunate animale ne invața in fiecare zi ce inseamna cu adevarat sa oferi iubire necondiționata, ceea ce face ca intre ele și noi sa dezvolte o legatura atat de stransa incat nu ne putem imagina viața…

- Emilia Florea, profesoara de educație fizica din comuna Risipeni, raionul Falești, este recunoscuta pentru implementarea proiectului „Fotbal in Școli” in IP Gimnaziul „D. Gherman”, fapt care a adus o schimbare semnificativa in comunitate. Datorita eforturilor sale, zeci de elevi au avut acces la antrenamente…

- 362 de profesori din 108 localitați participa, alaturi de elevii lor, la ediția 2023-2024 a programului de educație pentru sanatate derulat de Junior Achievement Romania și AstraZeneca. Prin intermediul programului, elevii și profesorii participanți beneficiaza de acces gratuit la resurse educaționale…

- Au trecut aproape 4 ani de la moartea fulgeratoare a lui Costin Marculescu. Viața i-a fost marcata de tot felul de momente și daca a fost mereu in centrul atenției, fostul actor a avut și episoade triste, in care nu se regasea și nu se incadra deloc in peisajul prietenilor sai bogați și cunoscuți, noteaza…

- La 100g de mancare putem ajunge chiar și la 169 de E-uri (aditivi alimentari ), 31g de sare , de 6 ori mai mult decat recomandarea zilnica a Organizației Mondiale a Sanatații și 81g de zahar , de 3 ori mai mult decat recomandarea de 25 de grame de zahar pe zi a Organizației Mondiale […] The post Ziua…

- Code for Romania, cea mai mare organizație de tehnologie civica din lume, a lansat secțiunea dedicata Participarii Civice pe platforma CeZiceLegea.ro, soluție digitala gratuita din Campania „Așteapta-te, romane. #PUTEM3000”, incurajand implicarea activa in deciziile ce privesc comunitațile locale și…

- Florin Busuioc, prezentatorul meteo de la Pro TV, in varsta de 61 de ani, a avut probleme de sanatate, in urma cu 6 ani, cand a suferit un infarct. De atunci, viața lui s-a schimbat complet. Pastreaza cu sfintenie dieta recomandata de medic și se simte mai bine ca niciodata.Faptul ca m-am lasat de fumat…