Mișu Negrițoiu, despre Florin Cîțu, in 2011: Am o părere foarte…

In 2011 șeful de atunci al ING Romania lauda activitatea lui Florin Cițu și explica ce s-a intamplat cu postul pe care acesta a fost nevoit sa il paraseasca in cadrul bancii. Declarațiile de atunci sunt in flagranta contradicție cu cele din 2021, la 10 ani diferența, cand in contextul crizei politice de acum acesta scrie pe contul sau de socializare complet altceva.

“Noi nu l-am demis pe Florin (Florin Citu – n.r.). Am o parere foarte buna despre Florin ca macroeconomist, am lucrat foarte bine. Este o problema interna a bancii, o problema de reorganizare. Am reorganizat activitatea in…