- Peste 110 persoane au fost ranite in cursul demonstratiilor desfașurate sambata in centrul capitalei libaneze Beirut, cel puțin 32 dintre acestea fiind transportate la spital, au informat pentru presa locala oficiali ai Crucii Roșii libaneze, potrivit Reuters, citata de hotnews.ro. Mii de libanezi au…

- Liderul Clanului Duduianu – Florin Mototolea, zis Emi Pian – a fost ucis mortal de un tanar barbugiu fara cazier, Richard Emanuel Gheorghe. Surse apropiate anchetei au declarat pentru „Adevarul” ca autorul crimei este un tanar de 26 de ani, fara antecedente penale, care a comis fapta in urma unui conflict…

- Un adolescent din Valcea, implicat intr-un accident rutier, a fost abandonat de catre amicii care l-au crezut mort. Acestia au incercat sa-i pacaleasca pe anchetatori, insa in final au fost arestati.

- Un polițist, care se afla in timpul liber, a fost lovit cu pumnul, in plina zi, la Timișoara. Colegii sai l-au prins pe cel care a comis agresiunea, un tinar de 26 de ani, care se afla acum in arest preventiv timp de 30 de zile. Totul s-a intamplat pe strada Daliei din Timișoara, in ... The post Un…

- Ofiteri ai Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Mures, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, au prins in flagrant un cetatean, de 33 de ani, care a oferit unui agent de politie din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures…

- Scene desprinse din filmele de actiune in judetul Botosani. Un tanar de 20 de ani, baut la volan si fara permis, l-a agatat si tarat pe drum chiar pe omul legii care-l oprise la un control in trafic. A fost prins dupa ce s-a rasturnat cu masina in sant.

- Un tanar de 28 de ani din Ocnele Mari, județul Valcea, a fost reținut de polițiști, dupa ce a furat o mașina, pe care a condus-o deși nu avea permis și era baut, anunța MEDIAFAX.Potrivit IPJ Valcea, polițiștii din orașul Ocnele Mari au fost sesizați prin apel la 112 de o femeie, care a reclamat…

- Un tanar de 24 de ani din comuna Muereasca, județul Valcea, a fost arestat preventiv sambata pentru 30 de zile, fiind acuzat ca și-a violat strabunica in varsta de 84 de ani, imobilizata la...