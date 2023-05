Misterul sacoșelor TAROM la DNA! EXCLUSIV Un barbat a fost surprins, vineri, intrand in sediul DNA din București cu doua sacoșe in care se aflau documente privitoare la compania aeriana TAROM. Avea sa aflam ca barbatul din imagini este chiar șoferul directorului general al TAROM – Costin Iordache. Procurorii DNA au mai descins la sediul DNA in luna ianuarie, doar ca atunci vizau afacerea Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) și compania de stat Tarom, in sensul presupusei capușari a acesteia din urma. La nivelul TAROM ar mai exista un alt dosar de corupție, in urma unei licitații pentru o firma de catering, pentru care directorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

