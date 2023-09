Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul de 8+1 masculin, format din Sergiu Bejan, Marius Cozmiuc, Stefan Berariu, Mihaita Tiganescu, Mugurel Semciuc, Florin Lehaci, Bogdan Baitoc, Alexandru Danciu si Adrian Munteanu, a ocupat locul 4 la Campionatul Mondial de canotaj de la Belgrad si a reusit calificarea la Jocurile Olimpice de…

- Uniunea Europeana reprezinta principala piața pentru produsele ecologice romanești, de la cereale, uleiuri vegetale, miere și vin, direcționate, in mare parte, catre Italia. Vinul autohton ajunge, insa și in SUA, Elveția sau Marea Britanie. In 2022, cantitatea totala de produse certificate ecologic…

- David Popovici a concurat marți in finala probei de 200 m liber la CM de Inot de la Fukuoka și a reușit doar o clasare pe locul al patrulea, deși era vazut drept marele favorit. Camelia Potec, presedintele Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern, a dezvaluit unde a greșit sportivul roman. „Deocamdata,…

- Politia Romana, impreuna cu autoritatile din Austria, desfasoara activitati intr un caz privind savarsirea infractiunii de omor, fapta comisa pe teritoriul Austriei.Potrivit unui comunicat al IGPR, din cercetari a reiesit ca, in intervalul 1 ndash; 2 octombrie 2019, intre orele 19.20 ndash; 08.35, in…

- A non-binding European Parliament resolution adopted on Wednesday calls for Bulgaria and Romania to join the border-free Schengen area by the end of the year, stressing severe side effects for the two countries’ citizens and slamming Austria for blocking their accession without a legitimate reason,…

- Parlamentul European a votat o rezoluție care cere trimiterea in judecata a Austriei pentru discriminarea Romaniei si Bulgariei. Austria s-a opus intrarii celor doua tari in Spatiul Schengen, iar europarlamentarii atrag atentia ca decizia produce pierderi

- ”In 2022, energia eoliana si solara a depasit orice alt tip de energie in UE, ajungand la o cota de piata de 22,3%, depasind procentele inregistrate de energia nucleara (21,9%), gazul natural (19,9%) si energia hidro (10,1%)”, potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB Romania, care…

- Numarul mediu de ore lucrate pe saptamana in Europa variaza considerabil. Țarile cu cel mai mare numar de lucratori cu fracțiune de norma raporteaza saptamani de lucru medii mai scurte, transmite Euronews, citata de Rador. Cate ore lucrezi pe saptamana? Date noi de la Eurostat, biroul oficial de statistica…