Misterele planetei Mercur pe care nici inginerii NASA nu le pot explica VIDEO Cercetatorii au fost fascinați, de-a lungul timpului, de misterioasele adancituri de pe suprafața planetei Mercur, pentru care nici NASA nu a gasit vreo explicație. Astfel, adanciturile lui Mercur sunt la fel de misterioase și, pana in prezent, nu au fost vazute nicaieri altundeva in Univers. Sonda spațiala MESSENGER de la NASA a descoperit cavitați ciudate pe suprafața lui Mercur. Imaginile preluate de pe orbita au dezvaluit mii de depresiuni misterioase, cu gropi și denivelari, in zone de pe intreaga planeta, cu un diametru de pana la 1.600 de metri și o adancime de 37 de metri. „In esența,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ingrijorarea privind rata din ce in ce mai mare a obezitații și a bolilor cronice asociate cu aceasta a generat un interes crescut pentru studiile privind cauzele și modalitațile de prevenire a acestei afecțiuni. De-a lungul anilor, specialiștii in nutriție au descoperit o serie de posibili vinovați…

- De ce oamenii fac mai multe raceli, gripa și acum Covid-19 atunci cand este frig afara? Oamenii de știința au descoperit motivul biologic pentru care ne imbolnavim mai mult de boli respiratorii iarna. Aerul rece dauneaza raspunsului imunitar care are loc in nas, conform unui studiu citat de publicatia…

- Oamenii de stiinta au descoperit secretul raritatii diamantelor roz, care se gasesc aproape exclusiv in Australia, un detaliu care explica pretul lor astronomic, potrivit unui studiu publicat foarte recent, relateaza agenția AFP, preluata de Agerpres. Peste 90% din toate diamantele roz existente sunt…

- Dioxidul de carbon detectat pe una dintre lunile planetei Jupiter, Europa, provine dintr-un ocean aflat sub un strat gros de gheata, potrivit datelor transmise de telescopul spatial James Webb, care sporesc sperantele potrivit carora aceasta apa ascunsa ar putea sustine viata, informeaza AFP.Oamenii…

- In anii 1960, cand oamenii de știința au efectuat sapaturi intr-un sit datand de 1,4 milioane de ani in nordul Israelului, au facut o descoperire uimitoare – au descoperit aproape 600 de “bile” de piatra printre alte unelte de piatra mai convenționale. Acum, oamenii de știința au analizat 150 dintre…

- Superconductorii sunt materiale care permit curentului electric sa circule fara rezistenta, o proprietate care ar putea revolutiona retelele electrice in care energia se pierde in timpul transmiterii, si ar putea determina, de asemenea, progrese revolutionare in domenii precum cipurile pentru calculatoare,…

- Oamenii de stiinta se pregatesc deja pentru o posibila viitoare pandemie de coronavirus care ar putea lovi in 2028, sugerand un ciclu de sapte ani, prefigurat din 2004 incoace, potrivit news.ro și Hotnews. In acelasi timp, cercetatorii au descoperit o noua tinta pentru dezvoltarea de medicamente mai…

- O noua cercetare efectuata de universitatea americana Duke s-a bazat pe un experiment mai puțin obișnuit, pentru testarea memoriei, potrivit 360medical.ro. Oamenii de știința au inrolat particpanți intr-un studiu și le-au cerut acestora sa-și imagineze ca sunt hoți de arta, in timp ce faceau turul virtual…