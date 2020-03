CARAS-SEVERIN – Formatiunea politica isi pregateste listele cu candidati pentru toate UAT-urile si porneste la drum cu incredere in cele mai bune rezultate! Conducerea filialei carasene a PMP a organizat, recent, o conferinta de presa pentru a prezenta doi noi membri, considerati adevarate castiguri pentru formatiunea politica. Dincolo de ei, Ionut Popovici, presedintele PMP CS, preciza: „Va veni un moment in care ne vom prezenta toti candidatii la nivel de orase si de comune din judetul Caras-Severin. Cu siguranta vom avea candidati in toate UAT-urile din judetul Caras-Severin. Va pot spune ca…