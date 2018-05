Stiri pe aceeasi tema

- Liderul formatiunii italiene antisistem Miscarea 5 Stele (M5S), Luigi di Maio, s-a declarat duminica dispus sa renunte la pretentia de a deveni premier, daca astfel va convinge partidul de extrema-dreapta Liga Nordului, condus de Matteo Salvini, sa i se alature intr-o coalitie majoritara, mentinandu-si…

- Liderul formatiunii italiene de extrema-dreapta Liga Nordului, Matteo Salvini, nu a mai exclus miercuri posibilitatea de a forma guvernul impreuna cu partidul antisistem Miscarea 5 Stele (M5S), o eventuala alianta intre aceste formatiuni aducand perspectiva

- 5 martie - Rezultatele au venit. Establishment-ul (sistemul) a pierdutItalia a avut alegeri parlamentare in weekend si, cu toate ca niciun partid nu a reusit sa castige suficiente mandate pentru a forma guvernul, exista o victorie clara: cea a partidelor antisistem. Formatiunea populista Miscarea…

- Daca aceste opțiuni ale poporului italian vor avea o influența asupra viitorului Uniunii Europene, ramane de vazut doar dupa configurarea noului Guvern. Pana atunci, ar fi interesanta o analiza asupra modului in care s-a votat in peninsula, o analiza asupra careia am putea reflecta și noi.…

- REZULTAT ALEGERI PARLAMENTARE ITALIA. Alegerile s-au organizat dupa demisia premierului Mateo Renzi, liderul formațiunii de centru-stanga Partidul Democrat, și dizolvarea Parlamentului de catre președintele republicii in data de 28 decembrie 2017. ALEGERI ITALIA REZULTAT. Rezultatul scrutinului…