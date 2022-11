Stiri pe aceeasi tema

Cei mai important eveniment sportiv al Planetei debuteaza duminica, in Qatar. Adevarul va va ține la curent, la minut, cu toate rezultatele și clasamentele din cele 8 grupe ale Cupei Mondiale la fotbal. In plus, secțiunea dedicata turneului final Qatar 2022 va fi „alimentata" cu știri, cronici de…

Alphonso Davies, fundasul lateral al lui Bayern Munchen, a fost inclus in lotul Canadei pentru Cupa Mondiala de fotbal 2022, el fiind refacut pentru turneul final din Qatar dupa accidentarea suferita in aceasta luna, a anuntat duminica presa internationala.

Selectionerul nationalei din Costa Rica, Luis Fernando Suarez, a anuntat lotul pentru Cupa Mondiala din Qatar, competitie la care costaricanii vor evolua in grupa cu Spania, Germania si Japonia, potrivit news.ro.

Aproape 150 de trofee contrafacute ale Cupei Mondiale, destinate a fi vandute pe internet, au fost confiscate in Qatar, gazda a competitiei (20 noiembrie-18 decembrie), a anuntat miercuri Ministerul de Interne din emirat, potrivit news.ro

Nationala de fotbal a Canadei va juca un meci amical impotriva celei a Bahrainului in cadrul pregatirilor pe care selectionata nord-americana le va efectua inainte de Cupa Mondiala 2022 din Qatar, ce va incepe pe 20 noiembrie, informeaza joi L'Equipe.

Internationalul francez N'Golo Kante, mijlocasul echipei engleze de fotbal Chelsea Londra, ar putea rata Cupa Mondiala de fotbal din Qatar din cauza unei accidentari recurente la o coapsa, informeaza cotidianul L'Equipe, care l-a citat pe antrenorul londonezilor, Graham Potter, care a afirmat ca…

Fiecare jucator german va primi un premiu de 400.000 euro daca va selectionata lor va castiga Cupa Mondiala 2022 din Qatar, a anuntat Federatia germana de fotbal (DFB), care a stabilit bonusurile echipei pentru participarea la turneul final, conform Reuters.

Stadionul Lusail, din Qatar, arena unde se va disputa finala Cupei Mondiale 2022, a gazduit vineri finala Lusail Cup, primul meci de fotbal desfasurat pe aceasta arena, conform news.ro.