Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Gherzan: „De la discursul despre corupție, USR-iștii au ajuns la propaganda anti-Romania” USR este partidul care a adus cele mai mari prejudicii imaginii Romaniei pe plan extern și continua sa o faca și acum pe subiectul aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. USR-iștii au construit imaginea…

- Europarlamentarul roman Corina Crețu a suferit o operație de cancer la san și face ședințe de radioterapie. Anunțul a fost facut chiar de europarlamentarul roman, intr-o postare facuta duminica pe contul sau de Facebook „pentru a atrage atenția asupra necesitații de a pune sanatatea pe primul loc și…

- Romania se confrunta cu un fenomen ingrijorator, arata o analiza bazata pe informații furnizate de Comisia Europeana (Eurostat), Institutul Național de Statistica, precum și date extrase din cercetarea sociologica Barometrul Tinerilor din Romania 2022: Peste 60% din tinerii romani considera ca Romania…

- Președintele Romaniei condamna anunțul președintelui Putin cu privire la mobilizarea parțiala a armatei Federației Ruse și la desfașurarea referendumurilor in Donbas, Herson și Zaporojie.

- The world will be a sadder and poorer place without Her Majesty Queen Elizabeth II of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, says the Deputy Secretary General of NATO, Mircea Geoana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Seful PNL Iasi a informat intr-un comunicat de presa ca a solicitat CNCD sanctionarea contraventionala a premierului maghiar, privind discursul tinut pe teritoriul Romaniei. Liberalul a invocat faptul ca premierul maghiar a exprimat o forma de discriminare, cu scopul restrangerii drepturilor omului…

- Postul Sport Extra va transmite in Romania noul sezon de campionat din Țarile de Jos (Eredivisie), precum și Serie B, al doilea eșalon fotbalistic din Italia, in care evolueaza mai mulți romani. Cu 4 meciuri LIVE pe etapa, Sport Extra va fi singurul post de televiziune din Romania care va transmite…

- Costel Dudau, un escroc specializat in cea mai veche inselatorie, in voga in Romania in perioada valutistilor de strada, a reusit sa uimeasca judecatorii din Sinaia cu talentul sau special.