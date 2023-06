Achiziționarea de catre Kering SA a casei de parfumuri de lux Creed este primul pas in construirea de catre proprietarul Gucci a unei poziții puternice in domeniul parfumurilor și, eventual, al produselor cosmetice și de ingrijire a pielii. Kering nu și-a ascuns dorința de a patrunde in domeniul frumuseții, unde rivalul mai mare LVMH are […] The post Miroase bine: parfumuri de lux și afaceri de miliarde first appeared on Ziarul National .