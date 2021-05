Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a anunțat astazi la Acces Direct ca i s-a facut dor de Vulpița, dupa ce a vazut un interviu cu George Tanase imitand-o pe tanara din Blagești. Ce mesaj i-a transmis prezentatoarea Veronicai inainte sa devina din nou mama.

- Mirela Vaida face noi declarații, dupa ce procurorii au decis ca nu a fost victima unei tentative de omor. Celebra prezentatoare de la ”Acces Direct”, de pe Antena 1, se teme pentru viața ei și susține ca nu mai are incredere in sistemul romanesc de justitie. Vedeta, dezamagita și indignata de decizia…

- Mirela Vaida l-a invitat in platoul emisiunii pe tanarul care a reușit sa o salveze din fața atacatoarei venite cu pietre la Acces Direct. Vlad este regizor de platou și a fost primul care a sarit.

- Mirela Vaida a povestit astazi la Acces Direct ca fiul sau cel mare, Vladimir, a fost in fața televizorului in momentul in care mama lui era atacata de o femeie necunoscuta. Ce i-a spus imediat baiețelul tatalui sau

- Mirela Vaida a avut astazi un monolog extrem de trist in timpul transmisiunii live de la Acces Direct, dupa atacul de vineri seara. Vedeta a izbucnit in lacrimi și a transmis un mesaj cu ochii in lacrimi.

- Mirela Vaida a ajuns in urma cu doar cateva momente la secția de Poliție pentru a depune plangere impotriva atacatoarei sale. Vedeta TV a vorbit printre lacrimi despre incidentul din timpul emisiunii Acces Direct și despre faptul ca se teme pentru viața ei.

- Mirela Vaida, indragita prezentatoare de la Acces Direct, s-a enervat in direct, in timpul emisiunii. Vedeta a decis sa-și spuna public supararea și a facut declarații fara perdea in acest sens. Care a fost motivul ce a dus-o la supararea Mirelei Vaida.