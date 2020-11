Mirel Rădoi pregătește meciul cu Irlanda de Nord ca pe o finală Mirel Radoi, selecționerul naționalei, a declarat pentru FRF ca se astepta ca meciul Romania – Norvegia din Liga Natiunilor sa nu se dispute, explicand ca a luat in calcul partida amicala pe care Norvegia a ales sa nu o dispute cu Israel cu doar cateva zile inainte. „Am fost surprins, dar sincer ma gandeam la o asemenea decizie pentru ca in urma cu cateva zile nationala Israelului a ajuns in Norvegia si nu s-a disputat acea partida amicala si ma gandeam ca poate sa urmeze aceste consecinte legate de plecarea lor din tara. Era dificil sa dea o decizie cu trei zile in urma, dupa care propria nationala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

